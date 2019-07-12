Министр юстиции представил аппарату уголовно-исполнительной службы новоназначенного начальника

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян представил аппарату уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Армении новоназначенного начальника службы Артура Гоюняна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства РА, министр приветствовал сотрудников УИУ и выразил уверенность, что все осознают поставленную перед ними сложную и ответственную задачу. “Дел много, это не вопросы, решаемые в течение одного дня, месяца и даже года, но мы своей работой должны день ото дня показывать происходящие изменения. Они должны быть видимыми и измеримыми”, - сказал министр юстиции.

Рустам Бадасян выразил благодарность бывшему начальнику уголовно-исполнительного управления Артему Мхояну за его вклад в уголовно-исполнительную сферу и службу Армении, и пожелал новых достижений в его дальнейшей деятельности.

Представляя аппарату службы новоназначенного начальника Артура Гоюняна, министр отметил, что последний имеет богатый опыт, работал в правоохранительной системе - в прокуратуре и следственных органах, является достойным, преданным своему делу профессионалом.

Говоря о предстоящих планах, Бадасян отметил, что постоянно говорится об идеях ресоциализации осужденных, об исправлении осужденных, о переходе от карательной системы к реабилитационному правосудию, но на самом деле мы не знаем, как это нужно сделать. “Эта проблема обусловлена тем, что мы не задавались подобными вопросами и не получали ответов”, - отметил министр и в этом плане подчеркнул важность тесного сотрудничества между органом, разрабатывающим отраслевую политику - Министерством юстиции и уголовно-исполнительными органами.

Бывший начальник УИУ Артем Мхоян выразил благодарность премьер-министру Армении Николу Пашиняну за то, что он доверил ему руководство уголовно-исполнительной системой в течение более года, сотрудникам УИУ за проделанную совместную работу и пожелал всем доброй службы.

Новоназначенный начальник уголовно-исполнительной службы Артур Гоюнян также выразил благодарность премьер-министру РА и министру юстиции за оказанное ему доверие, отметив, что с большой ответственностью относится к возложенной на него исключительной миссии. Он заверил, что последовательно продолжит реформирование системы по мере сил и с привлечением действующего здорового потенциала.