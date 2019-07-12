Работы детей из уязвимых групп будут представлены в библиотеке им. Хнко-Апера

Детско-юношеская творческая летняя школа для детей из уязвимых групп Национальной детской библиотеке им. Хнко Апера включила более 60 участников.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальной детской библиотеке им. Хнко Апера, программа, начавшаяся 3 июня, дала детям возможность заполнить летний отпуск мероприятиями образовательно-культурного содержания. Дети, имеющие инвалидность, социально необеспеченные, односторонние сироты, дети из многодетных семей, погибших военнослужащих, а также и пограничников в возрасте 7-15 лет на бесплатной основе участвуют в предлагаемых летней школой кружках рисования, керамики, бисероплетения и вышивки, кукольного дела и в театральных кружках.

Тема - литературное наследие Туманяна. В конце лета в библиотеке будет организована выставка, посвященная 150-летию Ованеса Туманяна, на которой будут представлены работы детей, посещающих эти кружки. Дети рисуют, лепят из глины фигурки героев сказок Туманяна, сами появляются в образах этих сказок, олицетворяя в рамках театрального кружка того или иного героя.

Дети посещают кружки с большой любовью и интересом. Это подтвердили педагоги всех 5 кружков. Педагог кружка по бисероплетению Ануш Айвазян поручила детям изготовить нагрудные значки с армянскими символами. “Мы пытаемся сделать значки - абрикос, флаг, незабудка, гранат. Дети работают с любовью, слушают с удовольствием. Это мелкая работа, которая требует внимания”, - сказала она.

8 летняя Наре говорит, что любит вышивку. “Я дома вышиваю, мама научила. Хочу вышить розы и подарить моей бабушке”. 8-летняя Габриэла готовит флаг. “Этот кружок учит меня гибкости рук, умению быстро работать и стремиться к совершенствованию”.

Отметим, что летняя детско-юношеская творческая школа проводится при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

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