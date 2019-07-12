Президент Армении подписал указ о награждении Роберта Джозефа Доула Орденом Почета

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ О награждении экс-сенатора от штата Канзас США Роберта Джозефа Доула Орденом Почета.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также ч. 1 ст. 5.3 Закона “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”, за вклад в развитие и укрепление армяно-американских дружественных связей Роберт Джозеф Доул (США) награжден Орденом почета”, - говорится в указе президента Армении.