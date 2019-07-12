В Ереване испытывается новый автобус. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал член Совета старейшин Еревана Ашот Саркисян, опубликовав фотографию.

“Этот автобус завтра выйдет на линию в пилотном режиме”, - написал Ашот Саркисян.