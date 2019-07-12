МИД Ирана призвал Британию как можно скорее освободить танкер в Гибралтаре

Тегеран призывает Лондон как можно скорее отменить инициированное властями Гибралтара (заморской территории Великобритании на побережье Пиренейского полуострова) задержание танкера, перевозившего иранскую нефть. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы все также настаиваем, что необходимо как можно быстрее освободить танкер, поскольку этот шаг в интересах всех сторон", - приводит агентство IRNA слова Мусави. Он добавил, что в противном случае "Великобритания рискует быть втянутой в опасную игру".

По словам представителя МИД, "документы говорят о том, что, вопреки заявлениям Лондона о законности задержания, подобные действия не оправданы с правовой точки зрения". "Важным обстоятельством является тот факт, что, по словам представителя Испании, задержание британской стороной танкера было произведено по запросу США".