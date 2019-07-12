Палата представителей США одобрила поправку, предусматривающую новые санкции против России

Палата представителей Конгресса одобрила в четверг поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Поправка была предложена демократами от штата Калифорния Брэдом Шерманом и Максин Уотерс. "Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с российским суверенным долгом. Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация [США] придет к выводу, что Россия может не вмешиваться в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если Конгресс согласится с этим выводом", - заявил Шерман. "Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что она сделала с нашими предыдущими выборами, и сдерживать ее от вмешательства в будущие выборы", - утверждал он.