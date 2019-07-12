Администрация США склоняется к возможности санкций против КНР из-за импорта иранской нефти

Представители американской администрации высокого ранга пришли к согласию в вопросе о том, что импорт Китаем в июне более 1 млн баррелей нефти из Ирана являлся нарушением американских нефтяных санкций против Тегерана, однако пока думают над тем, какой ответ на это может дать Вашингтон. Как сообщает в четверг газета Politico со ссылкой на источники, "ястребы" в американской администрации активно призывают к введению санкций против китайских компаний, приобретающих иранскую нефть.

По сведениям издания, в правительстве США опасаются, что действия Китая могут подорвать позицию Вашингтона, утверждающего, что американская политика санкций в отношении Ирана работает. Одновременно с этим усиления давления на Китай в этом вопросе требуют от президента США Дональда Трампа и американские законодатели из числа республиканцев. В то же время введение подобных ограничений может осложнить ход и без того непростых торговых переговоров между двумя странами, отмечает газета.

22 апреля президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать вывод ряда стран из-под нефтяных санкций против Ирана, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.