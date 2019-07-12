“Айастани Анрапетутюн”: Система баллов позволит уменьшить число жертв

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Произошедшие в последнее время трагические аварии стали поводом еще раз озвучить существующие в сфере проблемы и коснуться причин тревожной статистики дорожно-транспортных происшествий. Полиция разработала законопроект, согласно которому предлагается водителей, нарушающих правила дорожной безопасности, лишать водительских прав. По мнению члена парламентской фракции “Мой шаг” Сисака Габриеляна, подобный подход оправдан и востребован. “В случае различных нарушений, в зависимости от степени опасности, будут действовать разные штрафы по системе баллов, например, в случае использования алкоголя водитель лишится сразу 9 баллов”, - говорит он. В результате вождения в нетрезвом состоянии водитель лишится права водить машину на год. Предварительные исследования показывают, что через некоторое время после внедрения бальной системы (например, полгода) у нас будет как минимум 20 - 30%-е снижение числа жертв. “Даже для того, чтобы иметь на одну жертву меньше, стоит внедрить подобную систему”, - добавил депутат”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.