“Айастани Анрапетутюн”: В Араратской долине достаточно воды, и мы можем не пользоваться водой Севана

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Вчера на заседании правительства министр окружающей среды Эрик Григорян пояснил, что два дня назад из озера Севан были взяты образцы воды и переданы Национальной академии наук Армении, поскольку есть привезенные из Японии нейтрализаторы и должны были быть проведены исследования. “По словам наших коллег из академии, в основных источниках посинения и позеленения возможны превентивные меры”, - сказал министр. Он подчеркнул, что сейчас в ежедневном режиме следят за водозабором из Севана, и если выяснится, что компании-водопользователи отклонились от объемов забора воды, будут предприняты соответствующие шаги. Более того, министр заявил: “В Араратской долине достаточно воды. И в случае правильного управления мы можем решить проблемы орошения именно за счет воды Араратской долины, а не за счет Севана. Только в результате переоснащения насосных станций Мхчян и Ранчпар получим огромный объем воды, который мы можем направить к системе и использовать ее”.

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