“Айастани Анрапетутюн”: Почему до сих пор не действует свободная экономическая зона Мегри?

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Правительство Армении более 2 лет назад одобрило программу о создании свободной экономической зоны в общине Мегри Сюникской области, дав высокую оценку эффективности ее деятельности. Так как, по своему географическому положению, она находится в благоприятном месте и может привлечь инвестиции, стимулировать экспорт, признание и распространение армянской продукции на рынках ЕАЭС, ЕС, ИРИ и Ближнего Востока, а также создание новых рабочих мест.

Какими же обстоятельствами обусловлена отсрочка на неопределенный срок функционирования свободной экономической зоны? “Изначально было решено, что она должна быть построена в два этапа, на первом этапе предполагалось включить определенные административные инфраструктуры, на втором - производственные и логистические инфраструктуры. Для последнего этапа необходимы определенные территории, которые в свое время, согласно муссируемым слухам, были проданы с аукциона, и сейчас оспаривается законность этих аукционов”, - отметил в беседе с газетой начальник отдела программ развития и анализа администрации Сюникской области Эдгар Мартиросян, не делая прогнозов, когда завершится процесс уточнения законности данных аукционов.

По его словам, пока только одна организация получила право на деятельность в СЭЗ.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.