Европейские индексы - 11-07-19

МОСКВА, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.33% и составил 12332.12 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.28% и составил 5551.95 пункта, британский FTSE снизился на 0.28% и составил 7509.82 пункта, а российский RTSI снизился на 0.62% и составил 1398.88 пункта.