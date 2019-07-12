Европейские индексы - 11-07-19
МОСКВА, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.33% и составил 12332.12 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.28% и составил 5551.95 пункта, британский FTSE снизился на 0.28% и составил 7509.82 пункта, а российский RTSI снизился на 0.62% и составил 1398.88 пункта.
- 09:11 Европейские индексы - 11-07-19
- 09:10 Американские индексы - 11-07-19
- 09:08 Цены на цветные металлы - 11-07-19
- 09:07 Цены на драгоценные металлы снизились - 11-07-19
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