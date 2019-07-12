“Бананц” в первом матче Лиги Европы потерпел поражение

В первом квалификационном раунде Лиги Европы ереванский “Бананц” на выезде встречался с сербским “Чукарички”.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме мячом в основном владела сербская команда и имела явное преимущество. В основном атаковали футболисты “Чукарички”, однако голкипер “Бананца” Арам Айрапетян показал хорошую игру. Но на 43-й минуте первого тайма Тедич открыл счет. Сербская команда дополнила счет голами также на 80-й и 90-й минутах второго тайма. Поочередно отличились Ковач и тот же Тедич. В итоге “Бананц” проиграл со счетом 3:0.

Ответный матч этих команд состоится в Ереване 16 июля.