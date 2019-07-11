Известны имена новых членов Высшего судебного совета

Завершилось общее собрание судей. Председатель Кассационного суда Ерванд Хундкарян заявил, что есть два новых члена Высшего судебного совета: судьи Месроп Макян и Рубен Вардазарян. Вместе с ними присягу принесла судья Нахшун Таварацян.

Как сообщает Арменпресс, Хундкарян отметил, что Таварацян была избрана членом ВСС в 2018 году, но затем подала в отставку, но сегодня была приведена к присяге в качестве члена ВСС.