Турецкая политика отрицания является угрозой безопасности Армении: глава МИД Армении

Турция отвергает установление дипломатических отношений с Арменией и продолжает свою политику блокады Армении, что сопровождается отрицанием истины: это угроза безопасности Армении․ Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, об этом министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе 16-й Батумской международной конференции, посвященной 10-летию Восточного партнерства.

На конференции с приветственными речами выступили министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и президент страны Саломе Зурабишвили. От имени Европейского совета на тему «Европа накануне нового десятилетия» выступил его председатель Дональд Туск.

Зограб Мнацаканян выступил с речью во время дискуссии на тему «Восточное партнерство как фактор демократических преобразований».

В контексте инициативы Восточного партнерства по продвижению демократии министр Мнацаканян отметил, что Восточное партнерство - это не просто регион европейского соседства, а скорее часть Европы, основанная на общих ценностях.

«Это наши общие ценности: ценности, которые мы выбрали в качестве основы нашей государственности с самого первого дня независимости в 1991 году. Когда мы разрабатываем законопроект, мы направляем его в Венецианскую комиссию, а не в другую структуру, поскольку мы хотим рассмотреть соответствие законопроекта европейским стандартам. И в этом контексте Европейский союз в течение 28 лет был одним из столпов всеобъемлющей архитектуры безопасности Армении с точки зрения укрепления демократических структур и внедрения ценностей», - сказал глава МИД Армении.

В этом контексте он подчеркнул роль общественных структур с точки зрения применения ценностей. По словам министра, ЕС с его постоянной помощью и активным участием в строительстве институтов взял на себя роль важного партнера в построении сильной демократии в Армении: это лежит в центре сотрудничества с ЕС.

«Демократия об Армении. События в Армении в апреле и мае 2018 года продемонстрировали силу и способность армянских структур реагировать на такие изменения и поднять нас на более высокий уровень демократии. Это было то, что нельзя было сделать за один день. Это стало результатом укрепления государственных институтов, гражданского общества и СМИ за эти годы», - подчеркнул глава МИД Армении.

Министр иностранных дел Мнацаканян подчеркнул, что 2018 год является важным годом прогресса, который касается исключительно Армении и не имеет никакого отношения к геополитике: реалия, которую было нелегко представить коллегам. «Мы были очень терпеливы в этом вопросе. То, что произошло в Армении, не является геополитическим развитием. Нет необходимости пытаться искать какой-то внешний контекст во внутриполитических процессах Армении, поскольку их просто нет», - подчеркнул он.

В контексте проблем безопасности стран Восточного партнерства глава МИД Армении отметил: «Для Армении Турция является угрозой безопасности. В течение последних 27 лет Турция отвергала установление дипломатических отношений с Арменией и продолжает свою политику блокады Армении, которая сопровождается отрицанием истины: это угроза нашей безопасности для нас».

В своем выступлении министр Мнацаканян выразил надежду, что общие европейские ценности не будут подчинены новым партнерам, появятся новые возможности для поиска путей диверсификации, а ЕС будет твердо поддерживать их в своей принципиальной позиции.

В своем выступлении министр Мнацаканян также подчеркнул важность гражданского общества, отметив, что невозможно игнорировать их роль, поскольку они являются неотъемлемой частью общественной дискуссии и принятия решений: «В контексте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС мы приняли новый рабочий стиль общественного обсуждения с широким участием гражданского общества».