Посол Атабекян встретился с министром экономики и торговли Ливана

Посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян 10 июля встретился с министром экономики и торговли Ливана Мансуром Бтейшем (Mansour Bteish).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи были обсуждены рабочие детали дальнейшей деятельности армяно-ливанской межправительственной комиссии.

Собеседники коснулись двустороннего товарооборота, договорно-правовой базы в экономической сфере, перспектив пересмотра тарифной политики и других ключевых вопросов сотрудничества.