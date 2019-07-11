Минздрав рекомендует избегать купания в тех участках Севана, где в воде есть водоросли

Министерство здравоохранения призывает граждан избегать купания в прибрежных районах озера Севан, где наблюдаются синезеленые водоросли.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Армения, что цианобактерии или синезеленые водоросли встречаются по всему миру, особенно в не текущих, богатых питательными веществами водах. Некоторые виды производят токсичные вещества, которые влияют на здоровье животных и людей. Они могут повлиять на людей, которые выпили, случайно проглотили эту воду или купались в ней.

В случае плавания в такой воде, у вас могут возникнуть следующие симптомы: астма, раздражение глаз, сыпь, особенно в области рта и носа, раздражение кожи, аллергические реакции. В случае глотания вода может вызвать боли в животе, тошноту, рвоту, диарею, лихорадку, боль в горле, головную боль, боль в мышцах и суставах, сыпь в полости рта, проблемы с печенью.

Чтобы избежать таких проблем со здоровьем, министерство здравоохранения призывает:

- не купаться в местах, где наблюдаются водоросли,

- запретить детям купаться в недозволенных местах,

- в случае вышеуказанных симптомов, немедленно обратитесь к врачу.

Хотя лабораторные исследования показали, что наиболее рискованными районами являются пляжи, прилегающие к общинам Варденик и Мартуни, водоросли являются живыми организмами и в зависимости от температуры воздуха и воды, направления и силы ветра могут перемещаться.

Министерство еще раз рекомендует избегать купания там, где в воде есть водоросли.