Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона

Экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, в полуфинальном поединке обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:1, 6:2.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com, продолжительность поединка составила 1 час 1 минуту. Уильямс 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Стрыцовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Соперницей Серены Уильямс по финальному поединку станет румынка Симона Халеп. Седьмая ракетка соревнований в своём полуфинале обыграла представительницу Украины Элину Свитолину, посеянную под восьмым номером, со счётом 6:1, 6:3. Решающая встреча состоится 13 июля.