«Америабанк» удостоился награды Euromoney 2019 «За превосходство» как лучший банк Армении

«Америабанк» удостоился награды Euromoney 2019 «За превосходство» в категории «Лучший банк Армении». Как сообщили Арменпресс в пресс-службе банка, данная награда является признанием лидерства «Америабанкa» на рынке, стабильного роста и стремления к цифровой трансформации.

Награда присуждается «Америабанкu» уже в седьмой раз. На протяжении 28 лет авторитетный финансовый журнал Euromoney ежегодно проводит оценку итогов деятельности лучших банков по всему миру.

Награда была вручена представителю «Америабанкa» в Великобритании Армену Асланяну во время торжественной церемонии награждения в Лондоне.

Журнал Euromoney – ведущее издание, освещающее международные финансовые развития вот уже 50 лет. За последние 12 месяцев журналу дали интервью порядка 100 директоров банков, министров финансов и председателей центральных банков по всему миру.