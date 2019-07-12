Мероприятия предстоящие 12 июля
Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:
Сегодня, 12 июля, премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в торжественном мероприятии, посвященном нначалу строительства в Ереване новой электростанции мощностью 250 МВт.
С пресс-конференцией выступят депутаты фракции “Мой шаг” НС РА.
В Ереване пройдет конференция на тему “Проблемы беженцев и просителей убежища и возможные решения”.
Военно-медицинский факультет ЕГМУ отмечает свое 25-летие. В торжестве по этому поводу примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По инициативе фракции “Луйс” Совета старейшин Еревана начинается серия дебатов по законопроекту РА “Об управлении многоквартирными домами”.
В рамках мероприятий, посвященных 60-летию Института археологии и этнографии НАН РА, в Армении находятся ученые из разных стран мира. На созванной пресс-конференции будут представлены результаты археологических раскопок, международного научного сотрудничества.
В Армении торжественно отметят Национальный праздник Франции. В связи с этим в посольстве Франции в Армении запланировано мероприятие.
Во дворе Национального собрания в рамках программы ”Ереванское лето 2019“состоится исключительный концерт юношеского симфонического оркестра “Ереван”. Будут представлены произведения армянских композиторов.
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