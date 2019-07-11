Мхитарян в составе “Арсенала” отбыл в США
Полузащитник сборной Армении лондонского “Арсенала” Генрих Мхитарян вместе с игроками клуба отправился с США.
Как сообщает Арменпресс, в Лос-Анджелес отбыли 29 футболистов “Арсенала”, где они проведут предсезонный тренировочный сбор.
В США “Арсенал” сыграет против “Колорадо Рэпидс”, мюнхенской “Баварии”, “Фиорентины” и мадридского “Реала”.
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