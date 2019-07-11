За первые 6 месяцев 2019 года туристы в Армении потратили на 120 млн долларов больше, чем в прошлом

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки дня премьер-министр коснулся запланированных принятой на вчерашнем внеочередном заседании программой среднесрочных государственных расходов мероприятий, проблемы обеспечения безопасности дорожного движения и причин произошедшего вчера сбоя энергосистемы.

Перейдя к повестке дня, правительство приняло решение об одобрении и представлении в Национальное Собрание в установленном законом порядке законодательной инициативы правительства о законопроекте Республики Армения “О ратификации соглашения «О взаимной отмене визового режима для лиц с обычными паспортами между правительством Республики Армения и правительством Китайской Народной Республики»”, подписанного 26 мая 2019 года. Ратификация соглашения позволит активизировать коммерческие, деловые и туристические обмены между Арменией и Китаем. Согласно соглашению, граждане Армении и Китая, у которых имеются действительные паспорта, могут въезжать и выезжать с территории указанных стран, следовать транзитом без визовых требований сроком на 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Заместитель министра иностранных дел Артак Апитонян отметил, что Китайская Народная Республика уже начала процесс ратификации и планирует завершить его в течение месяца. Соглашение вступит в силу со дня последнего обмена нотами между сторонами.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность решения в контексте развития туристических связей, отметив: “На вчерашнем закрытом заседании также обсуждалась эта тема, однако не о Китае, а в сфере туризма в целом. Можем констатировать, что в этом году, согласно нашей информации и исследованиям, у нас много положительных изменений в сфере туризма. Могу привести такую статистику: за первые 6 месяцев этого года туристы в Армении потратили на 120 миллионов долларов больше, чем в прошлом году. В то же время, сейчас по результатам совместных исследований и анализа Центрального банка мы знаем, что показатель платежей иностранными банковскими картами в ресторанах, отелях и различных местах был именно таким, и это радует. Мы должны продолжать нашу политику по развитию этого направления. Господин Осипян и господин Ванецян, правопорядок также очень важен для самочувствия туристов в стране. В Армении как граждане нашей страны, так и туристы должны чувствовать себя в безопасности, и это очень важное условие для дальнейшего развития туризма”.

Правительство решило внести изменения в закон “О государственном бюджете Республики Армения на 2019 год” и выделить 448,000.0 тыс драмов Комитету по науке министерства образования, науки, культуры и спорта. Решением предусматривается за счет увеличения доходов государственного бюджета реализовать 7 инвестиционных проектов по приобретению оборудования для сфер физики, молекулярной физики, химии, радиоэлектроники, арменоведения и выделить 28,000.0 тыс драмов на создание Центра междищиплинатных данных. Другим решением правительства внесено изменение в закон “О государственном бюджете Республики Армения на 2019 год” и за счет увеличения доходов государственного бюджета выделено 690,688.3 тыс драмов министерству образования, науки, культуры и спорта. Целью решения является обеспечение нормального функционирования 6 культурных организаций, музеев и театров, а также сохранение, использование, популяризация и повышение туристической привлекательности памятников страны.

Правительство приняло решение о регулировании импорта в Республику Армения длиннозерного риса из Социалистической Республики Вьетнам. Разработка проекта обусловлена необходимостью обеспечения предусмотренных Арменией льгот на импорт в соответствии со 2-й главой “Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами – членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны” от 29 мая 2015 года и решением Коллегии Евразийской экономической комиссии N155 от 25 сентября 2018 года.