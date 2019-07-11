МО Армении опровергает очередную дезинформацию азербайджанской стороны

Министерство обороны Республики Армения заявляет, что распространенная 10 июля некоторыми азербайджанскими СМИ информация о том, что дислоцированные около сел Чинари и Мовсес подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении населенного пункта Алибейли Азербайджана, в результате чего была повреждена сельскохозяйственная техника, не соответствует действительности.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении МО Армении подчеркивается, что это очередная дезинформация азербайджанской стороны.