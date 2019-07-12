От беспрецедентно продолжительных сессий до рекордного числа вопросов: вице- спикеры НС подвели итоги

Вторая сессия Национального собрания Армении седьмого созыва выделилась беспрецедентно продолжительными заседаниями, наибольшим числом вопросов, адресованных членам правительства, острыми обсуждениями важных вопросов. В беседе с «Арменпресс», подводя итоги работы второй сессии, подобную точку зрения высказали вице-спикеры НС - Лена Назарян, представляющая блок “Мой шаг”и Ваге Энфиаджян – представитель “Процветающей Армении”.

Четырехдневные или шестидневные, рекордное количество вопросов

“Четырехдневные заседания стали шестидневными, и мы в течение недели не могли завершить обсуждения всех вопросов, в результате продолжали заседание и на следующей неделе. Депутаты почти все присутствовали на обсуждениях вопросов, были острые вопросы и ответы, и правительству, и оппозиции. Это свидетельствует о том, что парламент работал с насыщенной повесткой дня и нашел решения по очень разным вопросам”, - заметила Назарян и напомнила, что во время вопросов и ответов правительству зарегистрировалось до 45 депутатов, и вопросы и ответы продолжались до 20:30 часов.

Она особо подчеркнула работу комиссии по экономическим вопросам, на заседании которой было обсуждено очень большое количество вопросов. За минувшие 6 месяцев было полностью принято 126 законопроектов, в том числе головной комиссией 48 проектов была комиссия по экономическим вопросам.

Ваге Энфиаджян отметил, что на начальном этапе сессии, по сути, проходили работы по формированию парламента, и в это время первые четырехдневные заседания сессии были несколько пассивными. В дальнейшем, вийдя в нормальное русло, парламентские функции в плане законодательных решений уже достаточно активизировались. Мы должны констатировать у нас бывали такие заседания, с такой продолжительностью и насыщенной повесткой, каких раньше никогда не бывало. Бывали рекордные показатели зарегистрированных депутатов для того, чтобы задавать вопросы членам правительства, делать заявления”,-сказал Энфиаджян и высоко оценил активность на этом этапе.

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