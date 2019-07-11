Азиатские индексы - 11-07-19

ТОКИО, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.51% и составил 21643.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.47% и составил 1578.63 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.08% и составил 2917.76 пункта, а HANG SENG вырос на 0.81% и составил 28431.80 пункта.