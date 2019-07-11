Дональд Туск поделился своими впечатлениями об Армении

Председатель Европейского совета Дональд Туск поделился впечатлениями о своем визите в Армению, изменив главную фотографию своей страницы в Facebook фотографией в комплексе хачкаров в Норатусе. Как сообщает Арменпресс, Дональд Туск отметил, что Армения является неотъемлемой частью европейской семьи и культуры.

“Армения является неотъемлемой частью европейской семьи и культуры. Место подлинных людей, которые дорожат свободой. Севанаванк является памятником, который свидетельствует о тысячелетнем влиянии Армении на европейскую культуру”, - написал Туск.

Он также разместил на своей страницы в Facebook фотографии своего визита в Севанаванк и Норатус, а также прогулки по центру Еревана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.