Досрочно прекращены полномочия генерального прокурора Арцаха

11 июля председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян выступил с официальным сообщением, в котором говорится: “Согласно пункту 8 части 2 статьи 62 Закона Республики Арцах “О прокуратуре”, 8 июля Генеральный прокурор представил в Национальное собрание заявление об отставке и в установленном порядке вновь представил это заявление и 11 июля.

Согласно ч. 4 ст. 62 Закона Республики Арцах “О прокуратуре”, с 11 июля досрочно прекращены полномочия генерального прокурора Артура Мосияна”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Республики Арцах.