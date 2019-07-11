Тигран Хачатрян встретился с генеральным секретарем ЮНИДО

В рамках Глобального саммита производства и промышленности (GMIS 2019), состоявшегося с 9 по 10 июля в Екатеринбурге, министр экономики Армении Тигран Хачатрян встретился с генеральным секретарем Организации промышленного развития ООН Ли Йонгом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

“Я очень рад встрече с Вами здесь, для того, чтобы обсудить круг нашего сотрудничества”,-отметил генеральный секретарь, добавив, что заинтересован в обсуждении результатов программ ЮНИДО в Армении.

Тигран Хачатрян и Ли Йонг говорили о программах, реализуемых в различных отраслях экономики совместно с Организацией промышленного развития ООН, в частности, коснулись результатов программы, направленной на развитие текстильной промышленности.

Стороны обсудили особенности разработки промышленной политики, подчеркнув важность оцифровки отраслей промышленности и вовлечения инновационных технологий в производственные процессы.

Тигран Хачатрян отметил также проблему диагностики различных сфер экономики Армении и подчеркнул, что в этом процессе содействие ЮНИДО может быть крайне эффективным. Генеральный секретарь ЮНИДО и министр экономики Армении договорились о сотрудничестве в этом контексте.