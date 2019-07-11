Дипломаты, предпочитающие общение в социальных сетях, получили устный выговор: пресс-секретарь МИД

Министерство иностранных дел Армении применяет правила поведения в социальных медиа. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Являясь видом государственной службы, связанной с внешней безопасностью, МИД применяет правила поведения в социальных медиа, основанные на положениях закона “О дипломатической службе” и “Правил этики дипломата”.

За нарушение последних, в частности, некоторые дипломаты, предпочитающие общение в социальных сетях, вне зависимости от их ранга, уже получили устные замечания. Применение подобных правил является общепринятой практикой во многих странах, и мы, как ведущее государство на международной шкале цифровой дипломатии, не собираемся игнорировать этот важный фактор.

В МИД Армении существует нулевая терпимость к нарушению служебных регламентов”, - отметила Нагдалян.