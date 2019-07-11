Уровень озеленения озера Севан значительно снизился, будут проведены очистительные работы

Уровень озеленения озера Севан значительно снизился, уровень воды по сравнению с прошлым годом выше на 1 см. Как передает «Арменпресс», об этом после заседания правительства в беседе с журналистами сказал министр окружающей среды Эрик Григорян, добавив, что по программе среднесрочных расходов на очистку озера будет выделена дополнительная сумма. Министр сообщил, что по сравнению с прошлым годом в этом году на 25 млн кубометров меньше воды было забрано из озера Севан. Более того, 5 млн кубометров воды через канал Арпа-Севан попали в озеро Севан. Ждем, что эта цифра увеличится”, - сказал Григорян, добавив, что в ближайшие два года будет очищено 770 га территории.

Касаясь работ, запланированных в годы предыдущего правительства, Григорян отметил, что, как выяснилось из изучения документов, они не были выполнены. Он показал протокол инспекционной проверки 2012 года, согласно которому на территории около 700 га озера Севан очистка не проводилась. Во многих местах отмечается, что очистка не проводилась, пни остались в воде в полном объеме. Все это составляет 700 га. То есть, в разные годы, по разным договорам, должна была быть проведена очистка, но не была проведена. Например, в Варденисском филиале работы были выполнены лишь на 30%, но пни не были удалены, все осталось в воде. В Артанише также значительные территории остались в воде. То есть, государство в разные годы выделяло средства для осуществления этих чисток в Севане, стволы вырубались, а пни оставались в воде”, - представил министр Григорян.

Исследования всех работ по очистке за 2015 - 2017 гг. - сметы, акты сдачи, приема и т.д. собраны и переданы Генеральной прокуратуре.

Касаясь действий, осуществляемых на данный момент в озере, Эрик Григорян сказал, что в первую очередь из озера не забирается вода, проведены исследования очистных станций.

"В Мартуни, Варденисе, Гаваре есть станции механической очистки, мы провели исследования, взяли данные и у компании “Веолия”, и представили правительству сумму, которая потребуется для установки станций биологической очистки в этих трех городах. Именно в данный момент проводятся исследования по очистке рек, поскольку с аппаратом премьер-министра у нас есть договоренность о подсчете, во сколько обойдутся эти расходы. После этого мы обратимся, чтобы получить эти деньги” - сказал Эрик Григорян.

По словам министра, для строительства очистной станции в Мартуни и Варденисе необходимо 888 млн драмов, в Гаваре - 1 млрд 186 млн драмов.

На вопрос, насколько реально, что будет выделено столько денег, Григорян ответил: “Речь идет о том, что мы изучили, какие варианты есть для выхода из ситуации, мы представили этот вариант. Сейчас мы получаем предложения не только из Армении, но и из России, других стран”.

В целом, по словам министра, сегодня ситуация в озере Севан является результатом неправильного управления на протяжении многих лет.

“Если мы на данный момент не будем забирать воду из Севана, не увеличим источники загрязнения, все равно это абсолютно недостаточно. Должны быть предприняты четкие действия, поскольку уже нарушен баланс, холодный слой поврежден, и все это должно быть восстановлено. Режим работы с Севаном должен быть чрезвычайного характера”, - заявил министр.