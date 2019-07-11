Европарламент проголосует за назначение фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии 16 июля

Депутаты Европарламента (ЕП) проголосуют за назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии 16 июля на сессии в Страсбурге. Об этом сообщил в четверг представитель ЕП.

"Голосование по кандидатуре госпожи фон дер Ляйен на пост главы ЕК пройдет 16 июля на сессии в Страсбурге", - сказала она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В случае утверждения фон дер Ляйен должна немедленно приступить к формированию нового состава Еврокомиссии на 2019-2024 годы. По одному кандидату на посты еврокомиссаров должна представить каждая из 28 стран ЕС, затем глава ЕК распределит между ними портфели. После этого полный состав Еврокомиссии должен быть утвержден Европарламентом в начале осени, чтобы приступить к работе с 1 ноября.