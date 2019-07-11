Давид Тоноян принял руководителя командования действиями специального назначения НАТО
15:08, 11 Июль, 2019
Министр обороны Армении Давид Тоноян принял находящегося с 9 по 10 июля в Армении с рабочим визитом руководителя командования действиями специального назначения НАТО контр-адмирала Колина Килрейна.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, а также сотрудничества Вооруженных сил Армении и НАТО в области подготовки и обмена опытом подразделений специального назначения.
В ходе визита вице-адмирал Колин Килреин встретился также и с высокопоставленными военными ВС Армении.