Давид Тоноян принял руководителя командования действиями специального назначения НАТО

Министр обороны Армении Давид Тоноян принял находящегося с 9 по 10 июля в Армении с рабочим визитом руководителя командования действиями специального назначения НАТО контр-адмирала Колина Килрейна.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, а также сотрудничества Вооруженных сил Армении и НАТО в области подготовки и обмена опытом подразделений специального назначения.

В ходе визита вице-адмирал Колин Килреин встретился также и с высокопоставленными военными ВС Армении.