Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июль

Глава МИД Армении встретился с председателем Комиссии по внешним сношениям парламента Грузии


Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с председателем Комиссии по внешним отношениям парламента Грузии Софио Кацаравой.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки, придав в этом контексте большую важность роли парламентариев в деле еще большего укрепления армяно-грузинской дружбы.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации