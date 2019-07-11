Глава МИД Армении встретился с председателем Комиссии по внешним сношениям парламента Грузии

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с председателем Комиссии по внешним отношениям парламента Грузии Софио Кацаравой.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки, придав в этом контексте большую важность роли парламентариев в деле еще большего укрепления армяно-грузинской дружбы.