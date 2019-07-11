СМИ: США рассматривают возможность смягчения санкций против КНДР

США рассматривают возможность приостановки действия некоторых санкций в отношении Северной Кореи на срок от 12 до 18 месяцев при условии ликвидации ядерного центра Йонбён и замораживания всей ядерной программы. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.

По его сведениям, речь идет о санкциях Совета Безопасности ООН, ограничивающих экспорт угля и текстиля из КНДР, - основной источник дохода для страны. Как отмечает агентство, данные меры помогут двум странам достичь компромисса после провала их второго саммита во Вьетнаме в феврале этого года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Белый дом после начала переговоров на уровне рабочих групп хочет определить условия, при которых может начаться процесс денуклеаризации КНДР", - отметил источник, добавив, что срок приостановки санкций может быть продлен, если данный процесс будет идти в "хорошем темпе". Под замораживанием ядерной программы американские власти понимают отказ Пхеньяна от дальнейшего производства боеголовок, оружейного плутония и высокообогащенного урана.