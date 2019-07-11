Туристы в Армении в этом году потратили на $120 млн больше, чем в прошлом

За первые 6 месяцев текущего года туристы, прибывшие в Армению, потратили на 120 млн долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что в сфере туризма у нас есть положительные сдвиги.

По словам премьера, это стало известно, из анализа платежей по банковским картам, выпущенным за рубежом, в ресторанах, гостиницах и в других местах.

Никол Пашинян обратился к директору СНБ Артуру Ванецяну и начальнику полиции Валерию Осипяну. “Правопорядок очень важен для туристов. Туристы в Армении должны чувствовать себя в безопасности, и это очень важно для дальнейшего развития туризма”.

Председатель ЦБ Артур Джавадян отметил, что в июне этого года по сравнению с июнем прошлого года рост платежей по зарубежным картам в пунктах питания составил 75%, в гостиницах - 32%, в агентствах - 36%, в супермаркетах - 38-74%, операций по обналичиванию - 22%. За 6 месяцев текущего года число туристов выросло на 85 тысяч, или на 12,3%. В 2013 году мы проводили исследование и выяснили, что каждый турист в Армении потратил 730 долларов. Сегодняшние исследования показывают, что эта цифра составляет 880 долларов. По сравнению с 2013 годом число гостиниц почти удвоилось, выросло на 300”, - сказал председатель ЦБ.