Делегация Национального собрания Армении выдвинула вопрос либерализации визового режима

В ходе визита делегации комиссии по внешним отношениям Национального собрания РА в Польшу, во время совместного заседания с Комиссией по внешним отношениям Сената и других встреч был затронут вопрос либерализации визового режима. Члены делегации получили разные впечатления от этих обсуждений. Как передает «Арменпресс», они сказали об этом на пресс-конференции.

По мнению члена делегации, депутата от фракции “Просвещенная Армения” Армана Бабаджаняна, в вопросе либерализации визового режима поляки не помогут Армении. “У них есть конкретные вопросы относительно нашей внешней политики, наших обязательств. И, значит, ожидания неуместны, давайте признаем, что они должны быть более умеренными”, - сказал Бабаджанян.

Другой член делегации, депутат фракции “Мой шаг” Сос Аветисян напомнил, что во время обсуждения вопроса либерализации визового режима был четкий мессидж. ”Это было то, что вопрос либерализации виз Армении никоим образом не должен связываться с событиями, произошедшими после либерализации виз других стран. То есть, мы должны понять, что каждая страна будет расследоваться по-особому и по особым случаям”, - сказал он.

Аветисян счел важным также обсуждение вопроса о сбалансированном выражении мнений по нагорно-карабахскому конфликту. Он счел этот формат обсуждения важным для развития армяно-польских отношений.

Члены делегации постоянной комиссии НС по внешним отношениям посетили Варшаву 2-4 июля.