Причиной быстрого спуска лифта в Давидашене стало колебание электроэнергии

Причиной быстрого спуска лифта с 3-го этажа одного из зданий 3-го квартала Давидашена, по всей вероятности, стало колебание электроэнергии.

Как передает «Арменпресс», из мэрии сообщают, что лифт не сорвался, а спустился несколько быстрее.

“Находившийся внутри человек был выведен с помощью спасателей МЧС. Он не пострадал. Согласно полученной из МЧС информации, лифт не имеет технических проблем”, - об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

Ранее из управления информации и по связям с общественностью МЧС РА сообщили, что 11-го июля в 11:59 в службу “911” поступил звонок о том, что лифт одного из зданий 3-го квартала Давташен города Ереван сорвался с 3-го этажа, внутри есть человек, пострадавших нет.