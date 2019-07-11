NYT: власти США 14 июля начнут аресты нелегальных мигрантов для их депортации

Власти США начнут проводить рейды с целью массовой депортации из страны нелегальных иммигрантов с 14 июля. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности (МВБ).

По данным издания, сотрудники федеральной Службы иммиграционного и таможенного контроля (СИТК) планируют задержать на начальном этапе по меньшей мере 2 тыс. человек. Рейды будут проводиться в основном в 10 крупнейших городах страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом источники газеты сомневаются в эффективности подобных шагов. По их словам, информация о готовящихся массовых арестах уже распространилась среди нелегальных иммигрантов, которые "осведомлены о том, что сотрудники СИТК не могут входить в дом без разрешения жильцов, даже если те незаконно находятся на территории страны".