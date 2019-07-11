Командование Вооруженных сил США в Республике Корея считает, что северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон-15" способна нанести удар по территории США. Как сообщает в четверг агентство Yonhap, такая оценка американских военных содержится в ежегодном журнале "2019 Strategic Digest", издании Командования сил ООН, Командования ВС США в Республике Корея и Объединенных сил Республики Корея и США,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"МБР "Хвасон-15" может достичь любой точки на территории материковой части США", - говорится в публикации. КНДР также обладает двумя другими комплексами МБР: "Хвасон-13" дальностью 5,5 тыс. км и "Хвасон-14", максимальная дальность полета которой составляет 12,87 тыс. км, добавляет издание.

В ноябре 2017 года Пхеньян испытал ракету нового типа "Хвасон-15", которая поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. По итогам пуска КНДР заявила, что ракета "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.