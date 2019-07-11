Валерий Осипян считает необходимым восстановить обязательный техосмотр

В первом полугодии текущего года в Армению было ввезено 54 216 автомобилей.

Об этом на заседании правительства заявил начальник полиции Валерий Осипян, добавив, что в 2017 году в Армению было ввезено 38 тысяч автомобилей, в 2018 году - 73 562, 28 954 автомобиля из которых за первые 6 месяцев.

“То есть у нас уже на 25 тысяч 662 автомобиля больше. Одной из причин ДТП в Армении является также плохое освещение дорог, формальная система техосмотра, которая, можно сказать, вообще не действует. Сегодня люди полируют машины внешне, но все их части устаревшие. Раньше техосмотр был обязательным”, - по сообщению «Арменпресс», заявил Осипян, добавив, что, например, в Дубае, если даже шины в идеальном состоянии, но просрочены, не разрешают их использование.