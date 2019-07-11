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Артур Гоюнян назначен начальником уголовно-исполнительной службы


Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о назначении Артура Гоюняна начальником уголовно-исполнительной службы. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра Армении опубликовано на сайте e-gov.am.

“Руководствуясь ч. 7 ст. 9 Закона РА “Об общественной службе”, Артур Гоюнян назначен начальником уголовно-исполнительной службы”, - говорится в решении.




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