Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о назначении Артура Гоюняна начальником уголовно-исполнительной службы. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра Армении опубликовано на сайте e-gov.am.

“Руководствуясь ч. 7 ст. 9 Закона РА “Об общественной службе”, Артур Гоюнян назначен начальником уголовно-исполнительной службы”, - говорится в решении.