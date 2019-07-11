По делу о получении взятки и даче взятки за прием на работу трем лицам предъявлено обвинение

В армавирском областном следственном управлении Следственного комитета Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту получения взятки и дачи взятки. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, трем жителям Армавирской области предъявлено обвинение.

Согласно данным, полученным в ходе досудебного производства, директор ГНКО “Средняя школа села Беркашат Армавирской области”, являясь должностным лицом, пришел к согласию с жителем Армавирской области 1972 года рождения по вопросу приема его дочери на работу в той же школе учительницей истории и обществоведения, и в качестве взятки потребовал сумму в крупном размере - 1000 долларов США, эквивалентных 487,290 драмов РА.

13 ноября 2017 года дочь мужчины 1972 года рождения поступила на работу в упомянутую школу, а обусловленную сумму директору школы обязался передать ее муж. С этой целью, в январе 2018 года, он встретился с директором школы, дал взятку в размере 200.000 драмов, а остальную часть в дальнейшем отказался платить.

На основании полученных достаточных доказательств директору школы предъявлено обвинение по пункту 3 части 3 статьи 311 Уголовного кодекса РА, а отцу и мужу учительницы - по части 2 статьи 312 Уголовного кодекса РА.

В качестве меры пресечения в их отношении избрана подписка о невыезде. Предварительное следствие завершено, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему надзор за законностью предварительного следствия.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.