Правительство предоставило инвестиционным программам льготы на сумму 16 млрд драмов

Правительство Армении на заседании 11 июля приняло решение о предоставлении льгот инвестиционным программам двух компаний.

В частности, была удовлетворена заявка компании “Эй энд Эм РЕЙР”, действующей в приоритетной сфере, на льготы по освобождению от таможенной пошлины на ввоз технологического оборудования, его составных и комплектующих частей, сырья и материалов, ввозимых в рамках инвестиционной программы. Как передает «Арменпресс», согласно решению, разработка проекта обусловлена необходимостью обеспечения реализации инвестиционной программы ООО “Эй энд Эм РЕЙР”. Компания импортировала оборудование для розлива пресной и минеральной воды. В настоящее время возникла необходимость ввезти дополнительную партию оборудования, для того, чтобы не нарушить нормальный ход предстоящего производственного процесса. Согласно предоставленной компанией информации, в рамках инвестиционной программы в компании было создано 14 новых рабочих мест и осуществлены инвестиции в размере 1.12 млрд драмов.

Другим постановлением правительство отсрочило на три года срок уплаты сумм налога на добавленную стоимость, рассчитанных таможенными и налоговыми органами на ввоз товаров ООО “Моеффгруп” в рамках инвестиционной программы.

Компания “Моеффгруп” была основана в 2016 году. В рамках инвестиционной программы компания планирует в армавирском марзе заняться производством противопаводковых товаров из нержавеющей стали типа AISI 304. По указанной инвестиционной программе планируется расширение производства. Компания намерена инвестировать порядка 14,7 млрд драмов, из которых сумма, предусмотренная для импортируемого сырья, материалов и товаров, составит около 14,5 млрд. драмов.

В результате реализации инвестиционной программы в течение трех лет в компании будет создано 100 новых рабочих мест со средней зарплатой 130 000 драмов.