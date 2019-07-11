Посол Арутюнян вручила верительные грамоты генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт

Посол Армении в Канаде Анаит Арутюнян 9 июля вручила верительные грамоты генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт (Julie Payette). Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, генерал-губернатор поздравила посла Армении с назначением и пожелала успехов в осуществлении важной миссии.

Касаясь существующих между Арменией и Канадой теплых дружественных отношений, Жюли Пейетт выразила надежду, что посол внесет свой действенный вклад в дело укрепления и углубления двусторонних связей.

Выразив благодарность генерал-губернатору за добрые пожелания, Анаит Арутюнян заверила, что ее деятельность будет направлена на углубление двусторонних связей и расширение взаимовыгодного сотрудничества. Касаясь официального визита в Армению премьер-министра Канады Джастина Трюдо в прошлом году, посол Арутюнян подчеркнула, что это историческое событие, вспоминаемое с особым воодушевлением и теплотой, придало новое дыхание и качество армяно-канадскому партнерству.

Собеседники высоко оценили роль армянской общины Канады в формировании и развитии двусторонних дружественных связей.

Анаит Арутюнян подтвердила признательность властей Армении и армянского народа за признание и осуждение Геноцида армян законодательными и исполнительными органами Канады, а также за установление 24 апреля Днем памяти Геноцида армян.

За торжественной церемонией в исторической крепости города Квебек последовала личная беседа Жюли Пейетт и Анаит Арутюнян.