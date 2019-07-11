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В 3-м квартале Давидашена сорвался лифт одного из домов: пострадавших нет


11-го июля в 11: 59 в службу  “911” поступил звонок о том, что лифт одного из зданий 3-го квартала Давидашена сорвался с 3-го этажа, внутри был человек, пострадавших нет, необходима помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехали боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА и оперативная группа Национального центра кризисного управления.

Будет предоставлена дополнительная информация.




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