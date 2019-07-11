WSJ: ответственная за пожар в Калифорнии компания годами не ремонтировала опоры ЛЭП

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, годами не ремонтировала опоры линии электропередачи, что привело к катастрофе. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, приведя результаты собственного расследования.

По ее данным, руководство компании давно знало о том, что некоторые участки линий электропередачи, общая длина которых составляет порядка 30 тыс. километров, нуждались в срочном ремонте. Определенные опоры и вовсе должны были быть срочно заменены.

Ранее было установлено, что пожар был спровоцирован неполадками в работе "линий электропередачи, которые принадлежат Pacific Gas and Electric, в районе [населенного пункта] Пулга" на севере Калифорнии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В результате пожара на севере Калифорнии, который начался 8 ноября 2018 года, погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. 25 ноября власти сообщили, что пожар полностью локализован. Площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.