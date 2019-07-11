Водители, периодически допускающие нарушения, должны быть исключены из дорожного движения: Пашинян

Полиция Армении разработала новый проект закона, основной целью которого является исключение водителей-нарушителей правил из дорожного движения. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь произошедших в последние дни крупных и трагических ДТП.

“То есть те водители, которые периодически и злонамеренно нарушают правила дорожного движения, должны быть полностью исключены из дорожного движения. Проект находится в НС, и я думаю, мы должны обсудить с НС, в какие сроки мы сможем принять этот проект. По этому вопросу правительство и полиция должны тесно сотрудничать с общественными организациями. Один раз мы беседовали на эту тему во время одного из моих эфиров в Фейсбуке. Мы должны были предоставить возможность с соответствующим программным обеспечением, чтобы граждане также имели возможность фиксировать грубые нарушения дорожного движения и отправлять их в полицию. Я знаю, что депутаты фракции “Мой шаг” уже начали эту работу с представителями общественных организаций. Нужно четко констатировать, что есть политическая воля и решение, задача - обеспечить техническую часть этого решения”, - подчеркнул Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, сейчас должен быть двойной и втрое больший контроль за дорожным движением. “Понятно, что сегодня в Армении и особенно в 2018 - 2019 годах зафиксирован беспрецедентный рост машин. Увеличение машин продолжается. Реакция на это должна быть следующей: полиция должна принимать самые жесткие меры в отношении водителей-нарушителей правил. Последние события показали, что здесь нельзя проявлять терпимость, поскольку речь идет о безопасности людей, наших детей”, - подчеркнул глава правительства.

Никол Пашинян поинтересовался у начальника полиции Валерия Осипяна, какие меры они намерены предпринять, на что Осипян ответил: “В 2011 году в результате аналогичной аварии на улице Арцаха погибли 4 человека. В 2014 году на перекрестке Хорома погибли 7 человек в результате такой же аварии. Уверяю вас, что по каждому случаю, в том числе по случаям нарушения правил дорожного движения, мы проводим исследования.

Последняя авария произошла на мосту Зода, где не разрешены парковка или обгон. Я не исключаю, что в нашей работе есть недостатки. Число аварий возросло за последние 10 лет и имеет тенденцию к росту. При этом растет число жертв и раненых. К примеру, по состоянию на 10 апреля 2018 года зарегистрировано 1861 ДТП, 150 погибших и 2736 раненых. За тот же период 2019 года было зарегистрировано 2203 ДТП, то есть на 243 случая больше, и число жертв возросло на 19, а число раненых увеличилось на 476”, - сказал начальник полиции.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность внедрения балловой системы дорожного движения, которая может изменить ситуацию. “Политика штрафования не дает никакого эффекта, если приводит, только к конкретному эффекту”, - заметил премьер-министр.