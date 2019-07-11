Отпала необходимость в талонах для разрешения на установку газового баллона

Правительство приняло решение о перераспределении бюджета, которым предлагается из расходов на содержание Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, из статьи информационных услуг 2 млн драмов, предусмотренных для талонов на разрешение установки газовых баллонов, путем перераспределения, направить на мероприятие по повышению конкурентоспособности ИТ-сферы Армении, на содействие программе “Стимулирование информационных технологий ".

Как передает «Арменпресс», решение обусловлено необходимостью представления бренда армянских высокотехнологичных продуктов и услуг на международных рынках. А необходимость на разрешение установки газовых баллонов уже отпала.

В обосновании решения также отмечается, что в результате принятия проекта решения планируется создать информационный пакет по информационным технологическим услугам и продукции, который предоставит всеобъемлющую информацию о предыстории и перспективах армянского технологического развития. Кроме того, будут реализованы мероприятия, в результате которых будет создан информационный пакет о динамике высокотехнологичного развития Армении.

Издание пакета планируется на двух языках: армянском и английском, он будет применяем и для местных армянских компаний, и для привлечения новых партнеров на международных рынках, а также для продвижения армянской продукции.

Учитывая, что с октября текущего года планируется ряд мероприятий и встречи министра высокотехнологичной промышленности Армении, необходимо осуществить все эти указанные услуги до конца третьего квартала 2019 года, установив форму закупки у одного лица.

При этом актуальной считается необходимость, которая должна быть удовлетворена в полном объеме: результат выполнения контракта принимается в полном объеме в течение 80 календарных дней со дня возникновения требования о закупке при условии, что поставка, выполнение работы или оказание услуги, должны начаться в срок, в течение которого применение какой-либо конкурентной формы закупки по сроку невозможно.