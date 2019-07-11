Премьер-министр поручил начать создание конкретной дорожной карты высокого экономического инклюзивно

Премьер-министр Никол Пашинян считает основной задачей правительства иметь конкретную дорожную карту для достижения высокого экономического инклюзивного роста. Об этом премьер-министр заявил на заседании правительства, касаясь программы среднесрочных государственных расходов в Республике Армения на 2020 - 2022 годы.

“Наличие конкретной дорожной карты по достижению высокого инклюзивного экономического роста зафиксировано в программах правительства и блока “Мой шаг”. Основной способ решения этой проблемы мы видим в направлении развития перерабатывающей, технологической промышленности и туризма”, - сказал премьер-министр.

Как передает «Арменпресс», он сообщил, что в рамках визита во Вьетнам и Сингапур состоялись обсуждения относительно инклюзивности экономического роста. Необходимо создать рабочее сообщество, в котором будут предприятия сферы перерабатывающей промышленности и особенно те компании, которые из сырья получают конечную продукцию.

Премьер-министр Никол Пашинян поручил министру экономики Тиграну Хачатряну начать работу с компаниями и шаги по этому направлению. “Для определения, какие шаги должно предпринять правительство в направлении содействия перерабатывающей промышленности и стимулирования экспорта, у нас до 20 августа будут проходить рабочие встречи с представителями компаний”, - отметил он, добавив, что после завершения обсуждений в правительстве состоится встреча и будут подведены итоги предложений.