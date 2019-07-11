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С 1 января 2020 года пенсии вырастут на 10%


Правительство Армении с 1 января 2020 года повысит пенсии на 10%. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

“Вчера правительство утвердило программу среднесрочных государственных расходов Республики Армения на 2020 - 2022 годы, и может сделать несколько сообщений. В рамках обсуждения было принято решение, что с 1 января 2020 года в Республике Армения на 10% повысятся пенсии. Мы также знаем, что с сентября повысятся зарплаты учителей.

Было принято решение, о котором мы заявляли прежде, что попытаемся в рамках одной программы решить жилищные проблемы тех граждан, потерявших квартиры в результате землетрясения 1988 года, в отношении которых де-юре зафиксированы обязательства государства. На эти цели будет выделено 3 млрд драмов”, - сказал премьер.

Что касается деталей программы, методологии решения вопроса, Никол Пашинян отметил, что они будут уточнены в ходе дальнейших обсуждений. Глава правительства напомнил, что с июня уже повысились зарплаты военных, что означает, что военные получают повышенные зарплаты.




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