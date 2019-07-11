Сформирована рабочая группа по изучению причин аварии в энергетической системе

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян в связи со сбоями в энергетической системе 10 июля сразу после возвращения из рабочего визита в Беларуси провел совещание с ответственными за энергетическую систему.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, по приказу министра с целью изучения причин аварии, произошедшей 10 июля, была сформирована рабочая группа под руководством замминистра Акопа Варданяна.